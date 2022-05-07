كشف مدة التعاقد والراتب السنوي.. برشلونة ينهي صفقة نجم تشيلسي

يبدو أن ملف صفقة انضمام سيزار أزبليكويتا ظهير تشيلسي إلى برشلونة انتهى تمامًا، مغ إعلان تفاصيل رسمية حول عقد الدولي الإسباني برفقة البلوجرانا.

فقد أفادت تقارير صحفية بأن أزبليكويتا حسم انضمامه إلى برشلونة، معلنة الراتب السنوي ومدة التعاقد.

أزبليكويتا سيغادر تشيلسي على الأرجح بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر قبل أن يتم تفعيل عقد بقائه لعام إضافي إذا لم تصله عروض، الآن يستطيع أن يرحل عن تشيلسي بعد عقد كامل في ستامفورد بريدج.

أزبليكويتا بذلك سوف يلحق بزميليه في تشيلسي أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر إلى الدوري الإسباني، الدنماركي ينتظر أن يزامله في برشلونة، بينما الألماني يبدو قريبًا من ريال مدريد.

الكشف عن راتب أزبليكويتا مع برشلونة ومدة التعاقد

صحيفة آس الإسبانية أكدت أن الدولي الإسباني صاحب الـ 32 عامًا، وافق على عقد مدته عامان مع برشلونة، مقابل أن يتحصل على حدود 13 مليون يورو في الموسم.

ويشتمل العقد على بند تجديد تلقائي لمدة موسم، حال عدم وصول عروض إلى أزبليكويتا وفي حالة رغبة الطرفين.

الجدير بالذكر أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يطمح لعمل ميركاتو صيفي قوي استعدادًا للمنافسة بشكل أكبر على لقب الدوري الإسباني والوصول إلى نقطة بعيدة في دوري أبطال أوروبا، ويعرف أن تدعيم خط الدفاع بأسماء قوية بوابة هامة لتحقيق هذه الأهداف.

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