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كشف حقيقة وصول عرض صيني للتونسي علي معلول

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العديد من التقارير قد تحدثت عن امتلاك الظهير الأيسر عرض احتراف في الدوري الصيني
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مصرية عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى امتلاك اللاعب الدولي التونسي علي معلول عرضاً صينياً خلال الفترة الحالية.

وبحسب موقع "يالاكورة" فأن مصدر مقرب من النادي الأهلي نفى الأنباء التي أشارت إلى وصول عرض صيني لضم علي معلول لاعب الفريق.

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وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن امتلاك الظهير الأيسر عرض احتراف في الدوري الصيني.

وتأمل إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في تجديد عقد اللاعب التونسي، نظراً لقيمته الفنية المميزة مع الفريق.

يُذكر أن على معلول قد شارك في 13 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي ببطولتي الدوري ودوري الأبطال سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

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