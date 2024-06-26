"كسرت شموخنا وجمهور الهلال ليس قدوة!" .. انقلاب على مسؤول الأهلي السابق بعد إشادته بالزعيم

مسؤول أهلاوي سابق يتعرض لهجوم جماهيري عنيف..

فتح جمهور الأهلي السعودي وعدد كبير من الإعلاميين والنقاد المنتمين لهذا الكيان، النار على الأمير تركي العبدالله الفيصل، رئيس هيئة أعضاء شرف النادي سابقًا.

الفيصل طلب من جماهير الأهلي وعشاق الفرق السعودية المختلفة، "الاقتداء" بمشجعي عملاق الرياض الهلال؛ بـ"الوقوف" وراء مجالس إدارات ناديهم، ومنحهم فرصة للعمل.

وفي هذا السياق.. اعتبر الأهلاويون أن مثل هذه التصريحات التي أطلقها الأمير تركي؛ هي من "كسرت" شموخ قلعة الراقي، خاصة أن جمهور النادي الملكي، ضرب مثالًا رائعًا في الوفاء والدعم، خلال الموسم الرياضي الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول عادل الحازمي، رئيس رابطة مشجعي الأهلي سابقًا، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نحن جمهور الراقي، نعاني من بعض الشخصيات المحسوبة علينا، والتي كسرت شموخ النادي في فترات كثيرة، ولم تقدم إلا التنظير والتقليل من قيمة الكيان".

أما الكاتب سامي القرشي أكد على أن الأمير تركي العبدالله الفيصل، ارتكب خطأ في هذا الطرح؛ حيث كان يجب عليه المطالبة بـ"الاقتداء" بمسؤولي الهلال، الذين ينتزعون حقوق ناديهم بقوة، وليس الجماهير.

وأضاف القرشي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "الجمهور ما يخلص أمور النادي.. المشجعون مكانهم المدرج، وجماهير الأهلي أثبتت أفضليتها".

وعلى نفس نهج القرشي.. كتب وهيب الحامدي عبر صفحته بـ"إكس": "جمهور الأهلي هو من يضرب به المثل والصبر والوقوف مع ناديه يا سمو الأمير.. الهلال يضرب به المثل في رجالاته؛ بدفع المال والدعم اللا محدود لناديهم".

جدير بالذكر أن جماهير الأهلي، كانت "الرقم 1" في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ في الحضور إلى المدرجات، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.