"اقتدوا بجمهور الهلال" .. مسؤول الأهلي السابق يُبرئ عبد الرحمن غريب من تهمة الخيانة!

الجناح السعودي اتهم بخيانة الأهلي عند انتقاله للنصر

طالب الأمير تركي العبدالله الفيصل، رئيس هيئة أعضاء شرف الأهلي سابقًا، جماهير الأندية السعودية جميعًا بالاقتداء بالجمهور الهلالي في دعمه لناديه بالفعل وليس مجرد الهتاف في المدرجات.

الفيصل أوضح خلال تصريحاته لصحيفة عكاظ السعودية أن الجمهور الهلالي يدعم ناديه بقوة من أي مكان ويقف خلف الإدارة والرئيس ولا يُحاسب إلا في نهاية الموسم، مضيفًا "علينا الاقتداء بالهلاليين، الهلالي يُساعد ناديه ويدعمه من مكان عمله، الأمر لا يتوقف عندهم عند التواجد في المدرجات والهتاف للفريق. علينا السير على خطاهم وإلا سنرى الهلال يفوز بالبطولات كل سنة".

وبرأ المسؤول الأهلاوي السابق نجم الفريق السابق عبد الرحمن غريب، والذي اتهم بالخيانة عند رحيله عن الأهلي باتجاه النصر صيف 2022 بعد هبوط النادي إلى دوري يلو، حيث أكد أنه أفاد الراقي بـ35 مليون ريال سعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "أسمع الكثير من الاتهامات لعبد الرحمن غريب بالخيانة، هو ليس خائنًا أبدًا، لقد أفاد النادي بـ35 مليون ريال. اللاعب تلقى عروضًا من كل مكان حين دخل الفترة الحرة في عقده، وقد بدأت المفاوضات معه من جميع الأندية، ولكنه جاء للإدارة وطلب منهم تجديد عقده حتى لا يرحل مجانًا، لم يتحدث أي أحد عن ذلك. باعه الأهلي للنصر بـ35 مليون ريال جلب بهم لاعبين جدد للفريق".

يُشار إلى أن الجناح السعودي حين انضم للنصر كان مرتبطًا مع الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2025، حيث أعلن الفريق الجداوي تجديد عقده في يناير 2022 حتى هذا الموعد، علمًا أن عقده السابق ينتهي في يناير 2023.