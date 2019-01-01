كريم باعدي: أشكر رينار على المباراة الدولية الأولى

لاعب حنسية أكادير لعب مباراته الأولى مع المغرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اطمأن كريم باعدي على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراته الأولى مع منتخب المغرب وكانت أمام مالاوي أمس وانتهت بالتعادل 0-0.

وكان لاعب حسنية أكادير قد أقلق الجميع بخروجه مصابًا من مباراة الأمس في تصفيات أمم أفريقيا 2019 وقد بدا أن الإصابة خطيرة وصعبة، لكن الفحوصات الطبية عقب اللقاء أكدت عكس هذا.

وقد سمح عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب له بالتدرب مع اللاعبين اليوم استعدادًا لمواجهة الأرجنتين الودية الثلاثاء القادم.

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وتحدث اللاعب لموقع كووورة معبرًا عن سعادته البالغة بارتداء القميص الوطني ومتوجهًا بالشكر للمدرب هيرفي رينار وزملائه في المنتخب، مضيفًا "كانت مشاعر خاصة ولحظة استثنائية لأنها مهدت لظهوري الأول مع منتخب بلادي وهو الحلم الذي طالما راودني والحمد لله وفقت في بلوغه".

أضاف "لم يكن الأمر سهلًا أن تشارك في أول مباراة رسمية وخارج المغرب، والأمور سارت كما ينبغي بفضل مساعدة باقي اللاعبين وثقة المدرب".

أتم قائلًا عن إصابته "ليست بالخطورة التي توقعتها، الجهاز الطبي طمأنني ويمكنني العودة للتدريبات بشكل عادي، أشكر الجماهير المغربية، وخاصة جماهير حسنية أكادير، على تفاعلها مع ظهوري الأول وأعدهم بتقديم الأفضل مستقبلًا".

يُذكر أن اللاعب ينتظره الكثير من المواعيد المهمة مع فريقه حسنية أكادير أبرزها مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.