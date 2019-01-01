بلماضي: رغم التعادل، راضٍ عن أداء الجزائر أمام جامبيا

المدرب يُفند أسباب التعادل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جمال بلماضي المدير الفني للجزائر رضاه عن أداء المنتخب ضد جامبيا في آخر جولات تصفيات أمم أفريقيا 2019، رغم نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وضمن الخُضر تأهلهم للبطولة التي ستُقام في مصر الصيف القادم، وقد تقدموا بالنتيجة أمام جامبيا بهدف المهدي عبيد لكن دانسو نجح في إدراك التعادل للفريق الضيف في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

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المدرب برر النتيجة المخيبة بقوله "راضٍ عن الأداء رغم التعادل، كانت لدينا فرصة قتل اللقاء وحسم النتيجة تمامًا في أكثر من فرصة، خاصة لو تمكن آدم أوناس من استغلال الفرص التي أتيحت له".

"تلقينا هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة بسبب خطأ في الرقابة وسوء تفاهم في الخط الخلفي. حليش قدم مباراة جيدة وأظهر بوادر إيجابية، وكذلك بوداوي".

أتم "نركز الآن على المباراة الودية أمام تونس، سنستغلها للوقوف على جاهزية كل اللاعبين".