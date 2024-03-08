Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى الجماهير بعد "نكسة" النصر المدوية!

Cristiano RonaldoAl Nassr FCدوري روشن السعودي

رسالة مهمة من كريستيانو رونالدو إلى الجماهير النصراوية..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة القاسية أمام الرائد.

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النصر سقط بثلاثة أهداف مقابل واحد أمام الرائد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة: "كل (نكسة)؛ هي درس لعودة أقوى".

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وصعب النصر من فرصه في التتويج بلقب الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث أصبح بعيدًا بفارق 12 نقطة كاملة، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "المتصدر".

وكان كريستيانو رونالدو، قد سخر من طريقة فوز الهلال على الرياض (3-1)، مساء اليوم الجمعة، ملمحًا إلى وجود مجاملات تحكيمية، لمساعدة الزعيم على الانتصار.

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