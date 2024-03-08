صورة | تلميحات خطيرة .. كريستيانو رونالدو يسخر من فوز الهلال على الرياض!

أول تعليق من كريستيانو رونالدو على فوز الهلال..

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سخر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من "طريقة" فوز الهلال على الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال "المتصدر" قلب تأخره أمام الرياض بهدف إلى الفوز (3-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليوسع الفارق مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة.

المباراة شهدت احتساب الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، 3 ركلات جزاء لمصلحة نادي الهلال؛ ضاعت الأولى، بينما سجل البرتغالي روبن نيفيش والصربي أليكساندر ميتروفيتش، الاثنتين الأخريتين.

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ومن ناحيته.. علق رونالدو، على فيديو تم تداوله بموقع "إنستجرام"، لركلة الجزاء الثانية المحتسبة للزعيم الهلالي، بوضع رموز تعبيرية "الضحك"؛ في سخرية واضحة وتلميحات إلى عدم صحة القرار، ومساعدة التحكيم للفريق الأزرق، من أجل تحقيق الفوز.

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جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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