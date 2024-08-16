"وقعوا في الفخ بسبب قميص النصر" .. كريستيانو رونالدو يصيب الهنود بـ"الجنون"!

ماذا حدث بين كريستيانو رونالدو والجماهير الهندية؟..

حتى ولو لم يقصد ذلك؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أصاب الآلاف من الهنود حول العالم، بـ"الجنون".

رونالدو يستعد حاليًا للمشاركة مع النصر، في نهائي كأس السعودي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء غدٍ السبت.

ووفقًا لموقع "وان كريكيت"، مساء اليوم الجمعة، تفاخر الهنود بـ"جنون"، بمقطع الفيديو الذي نشره رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس، والذي شوق فيه جماهيره بـ"مشروع استثماري جديد".

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الموقع كشف عن أن الهنود، ظنوا بأن القميص الأصفر المعلق في منزل الأسطورة البرتغالية بـ"الرقم 7" والذي ظهر في الفيديو؛ هو لأسطورتهم في لعبة الكريكيت إم سي دوني.

ماهيندرا سينج دوني المعروف بـ"إم سي"، هو أحد أساطير رياضة الكريكيت في الهند؛ حيث مثل نادي تشيناي سوبر كينج لعدة سنوات، قبل أن يعتزل الرياضة نهائيًا، في عام 2020.

وأشار الموقع إلى أن الهنود من متابعي رونالدو؛ ظنوا أن نجم النصر من مشجعي ومحبي "إم سي"، بدرجة أنه قام بتعليق قميص لاعبهم الذي ارتداه مع تشيناي سوبر كينج، في منزله.

وشدد الموقع المختص في لعبة الكريكيت، على أن الهنود "تفاخروا" بهذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دون أن يعلموا بأن القميص الذي ظهر في مقطع الفيديو، هو لنادي النصر الذي يلعب فيه رونالدو حاليًا.