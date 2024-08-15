فيديو | تعرض للتحذير! .. كريستيانو رونالدو "يشوق" جماهيره بمشروع استثماري جديد

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟..

أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "حماس" عشاقه ومتابعيه في كل مكان، مساء اليوم الخميس.

رونالدو سجل هدفًا وصنع آخر، في أولى مباريات النصر الرسمية بموسم 2024-2025؛ ليقوده للفوز (2-0) على التعاون، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

وبعد أقل من 24 ساعة على هذا الفوز.. نشر الأسطورة البرتغالية مقطع فيديو تشويقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ للإعلان عن مشروعه الاستثماري الجديد.

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وظهر كريستيانو في هذا المقطع، وهو يستعد للإعلان عن "تفاصيل" هذا المشروع الاستثماري الجديد؛ قبل أن تخرج بعض الأصوات، التي تحذره وتطلب منه عدم الكشف عنه.

وتضمن الفيديو التشويقي الذي نشره رونالدو عبر حسابه، بعض "الصافرات" التي قطعت حديث اللاعب؛ في إشارة إلى على عدم السماح له بالكشف عن "تفاصيل" مشروعه.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، دخل في مجموعة من المشاريع الاستثمارية خلال العامين الماضيين؛ أبرزها تلك المتعلقة بشركة المياه، إلى جانب الأدوات القابلة للإرتداء والمختصة بالأداء الرياضي.