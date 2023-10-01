"كريستيانو النصر" .. قميص رونالدو يثير الجدل حول شعبية النصر العالمية

فيديو مثير للجدل من قلب أوروبا حول قميص النصر وكريستيانو رونالدو

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قميص النصر وصل للعالمية بعد كريستيانو رونالدو؟ ربما انتشر القميص الأصفر والأزرق بالفعل، لكن لا يزال العالمي يحتاج لاتخاذ خطوات أكثر لانتشار شعاره في أوروبا.

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العالمي ظفر بخدمات صاروخ ماديرا خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ليفتح الطريق بعده أمام الأندية السعودية نحو العالمية واستقدام نجوم أوروبا للمملكة، فجاء كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، رياض محرز، نجولو كانتي وغيرهم خلال الصيف المنقضي.

ورغم انتشار عديد الصور لأطفال وكبار في مختلف البلدان يرتدون قميص النصر إلا أن هناك ما غفل عنه المحتفلون بهذه الصور..

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الإعلامي الرياضي عيسى الروقي نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين في إحدى البلاد الأوروبية، موضحًا أن قمصان النصر هناك تُباع دون شعار النادي، إنما يتم حذف الشعار وكتابة اسم رونالدو بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه رأى هذا في إسبانيا والبرتغال.

وعلق الروقي: "عزيزي مشجع النصر لا تمشي عليك كذبة أن ناديك صار كبير ومعروف عالمياً بسبب رونالدو، التيشيرتات اللي تحمل اسم ورقم رونالدو في الأسواق العالمية لا تحمل شعار النصر، لان ناديك ليس معروف واللاعب هو المعروف فقط، لذلك ناديك لن يكون معروفاً إلا بتحقيق دوري أبطال آسيا للمرة الاولئ في تاريخه".

يذكر أنه في أغسطس الماضي انتقدت صحف أجنبية إدارة النصر وشركة "نايكي" المصممة لقميص العالمي، في ظل تأخير طرح قميص الموسم الجاري في أوروبا، معتبرة أن الشركة العالمية لم تبد اهتمامًا بالنادي السعودي رغم كم النجوم الذي يضمهم.

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