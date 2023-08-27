"أين القميص الجديد؟" .. غضب أوروبي بسبب تصرف النصر الغريب!

النصر يتصرف بغرابة بشأن قميصه الجديد!

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على الرغم من ضم نادي النصر لعدد من أفضل نجوم العالم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني، إلى أن القميص الجديد للعالمي يتسبب في غضب بين الجماهير الأوروبية.

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وأشار موقع "footyheadlines" إلى أن شركة نايكي المصنعة لملابس نادي النصر، لم تقم بعرض قميص العالمي للبيع أمام الجماهير، على الرغم من مرور ما يقرب من الشهرين على الإعلان عنه، حيث يعاني الجمهور من الحصول عليه!

النصر تصرف بشكل غريب، بأنه ما زال يعرض القمصان القديمة للفريق عبر متجره الإلكتروني حتى الآن، على الرغم من الإعلان عن القميص الجديد منذ فترة!

وألقى الموقع اللوم على شركة نايكي، لأن النصر يمتلك نجوم مثل رونالدو وماني، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن العالمي لم يُصبح ضمن الفرق المفضلة لديهم!

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ومع الطلب الكبير على قميص النصر الجديد، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه نادي النصر، قد يكون متاحًا أمام الجماهير بعد بضعة أسابيع أو أشهر أخرى، وهو الأمر الذي يُثير غضب الجماهير في أوروبا.

ويتعامل نادي النصر في مستوى أقل مع الأندية الأوروبية مثل يونج بويز وسندرلاند، وقد تتم معاملته بشكل أفضل اعتبارًا من الموسم المقبل 2024-2025.

وعلى جانب آخر استفاد الهلال بشكل كبير من قميص البرازيلي نيمار، حيث قام ببيع أكثر من 10 آلاف قميص له في الساعات السبع الأولى من الإعلان عن الصفقة.

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