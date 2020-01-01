جاتوسو سيُغادر نابولي في الصيف المقبل

ليس لديه فرصة في البقاء..

أكدت تقارير من الصحف الإيطالية أن جينارو جاتوسو، المدير الفني لنابولي، لن يستمر في منصبه لمدة أبعد من نهاية عقده مع نهاية هذا الموسم في يونيو المقبل.

أُتيّ بجاتوسو ليخلف كارلو أنشيلوتي في قيادة نابولي بعد تراجع النتائج هذا الموسم، غير أن الأمور لم تسر معه على النحو المأمول حتى الآن.

وبحسب ما جاء في تقرير من كالتشيو ميركاتو، فإن أوريليو دي لورينتيس، مالك نابولي، يبحث الآن عن بدائل لجاتوسو ليتولى أحدهم تدريب النادي في الموسم المقبل.

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نابولي تلقى هزيمة مفاجئة على يد ليتشي بثلاثة أهداف لهدفين، ليتراجع ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي ويصبح في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة ويبتعد كثيرًا عن المربع الذهبي.

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لوتشيانو سباليتي وجيان بييرو جاسبريني هما أبرز الخيارات المطروحة على طاولة دي لورينتيس، لاسيما وأن الأخير يقوم بعمل بطولي وإعجازي مع أتلانتا في آخر موسمين.

يذكر أن نابولي تحت قيادة جاتوسو قد جمع نقاطًا أقل من تلك التي حققها في ولاية أنشيلوتي هذا الموسم، كما سجل عددًا أقل من الأهداف أيضًا في تراجع ملحوظ يجعل مستقبل أسطورة ميلان محسومًا برحيله مع نهاية الموسم.

كما تجدر الإشارة إلى أن نابولي سيلتقي مع برشلونة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة قد تكون محورية في تحديد مستقبل جاتوسو أيضًا.