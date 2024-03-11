فيديو | كأنها "مباراة حواري"! .. نهاية غير حضارية لديربي النصر والعين

الأمور خرجت عن السيطرة بشكل مفاجئ..

انتهى ديربي النصر السعودي والعين الإماراتي بنهاية مؤسفة داخل الملعب وخارجه، كما حدث في لقاء الذهاب بينهما!

الزعيم الإماراتي نجح في الإطاحة بالعالمي السعودي من دوري أبطال آسيا، بعد إسقاطه على أرضه في ركلات الترجيح (3-1)، ضمن إياب ربع النهائي، إذ حسم التعادل 4-4 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعقب إطلاق الحكم العماني أحمد الكاس صافرة النهاية، وقعت اشتباكات قوية بين اللاعبين، يبدو من الفيديوهات المنتشرة من قبل الصحفيين الذين حضروا اللقاء من الملعب، أن أوتافيو؛ لاعب وسط النصر، هو من بدأها، حتى تطورت لتصل للإداريين.

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الأمر كان على أشده كذلك خارج الملعب، إذ انتشرت فيديوهات لاشتباكات أخرى، لكن هذه المرة بين الجماهير أثناء مغادرتها لاستاد الأول بارك.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنهاية مؤسفة كذلك، إذ اشتبك الجمهور خارج الملعب، وادعى بعض الحاضرين أن جماهير إماراتية همت بالاعتداء وقتها على مجلس جمهور النصر.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي العين في نصف النهائي بالفائز من مواجهة الاتحاد والهلال السعوديين، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.