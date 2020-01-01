كانتي يعود لتدريبات تشيلسي بعد أنباء عودة الدوري الإنجليزي

نبأ سعيد..

عاد نجولو كانتي للتدرب رفقة فريقه تشيلسي ولكنه اختار التدرب منفردًا في باحة كوبهام خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليه.

وكان كانتي قد رفض العودة إلى التدريبات الجماعية لتشيلسي في الأسبوع الماضي خوفًا من كورونا لوجود مشاكل في القلب تجعل حياته في خاطر حال انتقال الفيروس إليه.

رابطة البريميرليج أعلنت عن استئناف البطولة مرة أخرى بدايةً من 17 يونيو المقبل بقمة آرسنال ومانشستر سيتي بعد التأكد من سلامة لاعبي كل الأندية في الفترة الماضية.

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كانتي تطور نسبيًا ووافق على أن يذهب إلى النادي ليتمرن بدلًا من التمرن في المنزل كما كان الحال في آخر يومين، ولكنه طلب أن يستمر في التدرب فرديًا.

في الوقت نفسه فإن تشيلسي بدأ للمرة الأولى في التدرب جماعيًا باتصال جسدي مساء الخميس بعد حصول الأندية على الإذن بذلك، وقد شارك جميع اللاعبين باستثناء الدولي الفرنسي في المران.

لكن خطوة كانتي بالعودة للتدريب في النادي قد تكون مبشرة بأن صاحب الـ29 عامًا سوف يعود ويرتدي قميص البلوز فيما تبقى من مباريات الموسم.

يذكر أن كانتي تعرض إلى شيء مشابه للنوبة القلبية في 2018 بغرف خلع ملابس تشيلسي، كما توفي شقيقه الأكبر بأزمة قلبية في 2018 وهي نفسها ما أودت بحياة أبيه عندما كان في الحادية عشر من عمره، ما يؤكد أنه في خطر كبير من كورونا.