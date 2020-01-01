نجم إفريقي يعاني من مرض عقلي ويتسول هاتفًا محمولًا

أندرو موكاسا نجم فريق فيلا ومنتخب أوغندا السابق يعاني من مرض عقلي ويتسول العلاج ويريد الحصول على هاتف محمول جديد.

أكد أندرو موكاسا نجم فريق فيلا الأوغندي ومنتخب أوغندا إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا في الأسابيع الماضية بعدما كان يعاني من مرض عقلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موكاسا، وأكد خلالها إنه بالرغم من تعافيه فهو لا يزال في حاجة للعلاج وللأموال من أجل الحصول على الأدوية.

وأوضح موساكا إن الفترة الأخيرة في حياته كانت صعبة للغاية، حيث فقد معظم أمواله، وأصبح لا يملك حتى قوت يومه.

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وقال موساكا: "أنا بخير الآن، بالرغم من أن الظروف الحالية تختلف كثيرًا عما كانت عليه في الماضي قبل سنوات".

وأضاف: "لا أزال أعاني على المستوى المادي وفي حاجة للأموال من أجل شراء الأدوية والملابس الجديدة، وربما هاتف صغير".

وسبق لموكاسا أن حقق الفوز ببطولة الدوري الأوغندي في أربع مناسبات بين 1998 و2001 مع فريقه فيلا.

جدير بالذكر أن اللاعب السابق لمنتخب أوغندا يتعافى في الوقت الحالي في منزل شقيقه، حيث قادته الظروف لفقدان مسكنه مؤخرًا.