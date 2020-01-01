كاكا: ميسي يحتاج للتغيير.. قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات كاكا حول إمكانية رحيل ميسي في الصيف

أكد ريكاردو كاكا أسطورة ميلان ومنتخب البرازيل، أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، يحتاج للتغيير وقد يقرر الرحيل في الصيف المقبل إلى الدوري الإنجليزي.

ميسي دخل في خلاف مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، بسبب انتقاد الأخير لمستوى اللاعبين في الآونة الأخيرة.

وقال كاكا في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أعتقد أنّ هناك أي أزمة بالنسبة لميسي للعب في الدوري الإنجليزي".

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وتابع: "أراه قادرًا على النجاح في أي دوري من الدوريات الثلاثة الكبرى ومع أي فريق من المنافسين".

ورغم دعم كاكا لميسي بالرحيل إلا أنّه استدرك: "أعتقد أنّ الأمر يعود لما يرغب ليو في تحقيقه خلال مسيرته الكروية. من الصعب رؤيته في فريق آخر، ولكن ربما يرى الآن احتياجه للتغيير وخوض تجربة جديدة".

كما اعتبر كاكا روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، ولويس سواريز من برشلونة أفضل مهاجمين في أوروبا في الوقت الراهن.

وأشاد بليفربول قائلًا: "أحب متابعة كرة القدم التي يقدمونها، إنّه فريق رائع بقدرات مميزة مع مدرب عبقري مثل يورجن كلوب".

وشبّه صاحب الكرة الذهبية في 2007 الأمر مثل قرار كريستيانو رونالدو بالرحيل في عن ريال مدريد والذي جاء صادمًا وغير متوقع.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ميسي بالرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي لكن البرغوث لا يخطط للمغادرة.