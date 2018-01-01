كاكا: مشكلتي في ريال مدريد كانت مورينيو والإصابات

كاكا لم يوفق مع ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد البرازيلي كاكا بالذاكرة للفترة التي قضاها مع ريال مدريد وعن الأسباب وراء فشله في التألق ضمن صفوف الفريق الملكي.

ولعب كاكا مع ريال مدريد في الفترة بين 2009 وحتى 2013 بعد سنوات من التألق بقميص ميلان في إيطاليا.

وقال كاكا مع "سبور تي في": "كنت أتوقع نجاحاً باهراً لي في مدريد، لا أعرف إذا كان الأمر إصراراً أم عناداً مني، ولكن مع وصول أنشيلوتي أخبرني أنني خارج الحسابات". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأضاف: "مشكلتي هناك كانت الإصابات، وبعد التعافي منها وجدت مورينيو، العلاقة بيننا طيبة وتقابلنا في مانشستر وتحدثنا كثيراً، فقط اختلاف وجهات النظر".

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وواصل البرازيلي: "هو كان يرى أن أوزيل الأحق باللعب وأنا كنت أرى العكس، ولكن احترمت قراره ولم أشتك أو أتحدث للإعلام، مورينيو شخصيته كما تروه في المؤتمرات".

وأكمل: "يحضر كل شيء ويعرف عن ماذا ستتحدثون معه ويتوقع كل الأسئلة مسبقاً، هو ذكي للغاية".

وعن علاقته مع كريستيانو رونالدو: "ساندني كثيراً وهو إنسان قبل أي شيء وقام بتضحيات كبيرة، لم أملك أي مشاكل معه، في الحقيقة لم أملك مشاكل مع أي زميل في مشواري".

وختم كاكا مشواره باللعب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة ثانية غير موفقة بقميص ميلان.