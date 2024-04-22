"كافوكاس" .. تغريدة بيلينجهام بخصوص لوكاس فاسكيز تشعل حماس جماهير ريال مدريد!

فازكيس ساهم في حسم الكلاسيكو لصالح ريال مدريد

أشعل لوكاس فازكيس مساء أمس جنون وحماس جمهور ريال مدريد بإحرازه هدف التعادل في الوقت القاتل أمام برشلونة في الكلاسيكو، وقد ازداد هذا الجنون والحماس أضعافًا بتسجيل زميله جود بيلينجهام لهدف الفوز الثمين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن ينتقل الأمر إلى السوشيال مديديا.

الريال هزم البارسا في مباراة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني 3-2 بعد مواجهة مثيرة وممتعة، وقد حسم بذلك عمليًا لقب الليجا لصالحًا.

النجم الإنجليزي نشر تغريدة عبر إكس وصف خلالها زميله فازكيس بالأسطورة ليُشعل حماس عشاق الملكي عبر المنصة والذين تسابقوا في الإشادة بالظهير الأيمن الإسباني وقد أطلق العديد منهم عليه لقب "كافوكاس" نسبة إلى البرازيلي كافو أحد أفضل من لاعب في يمين الدفاع خلال تاريخ كرة القدم.

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كافو الذي اعتزل عام 2008 خاض 11 موسمًا في أوروبا مع روما والميلان، وقد تُوج خلالهم بجميع الألقاب وأبرزها الدوري الإيطالي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس إيطاليا، بجانب فوزه بكأس العالم مرتين، 1994 و2002، وكوبا أمريكا مرتين، 1997 و1999، وكأس القارات 1997 مع منتخب البرازيل.