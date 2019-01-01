كافاني ينتظر عرضًا لا يقاوم من عملاق الليجا

هل يتحول إلى ملاعب إسبانيا في يناير؟

أكدت بعض الصحف الإسبانية، أن مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، قد ينتقل لأحد عمالقة الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، لديه رغبة قوية للتعاقد مع الهداف الأوروجوياني، لإنهاء صداع العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وبصم فريق التشولو على أسوأ سجل تهديفي في عصر المدرب الأرجنتيني مع النادي، بالاكتفاء بتسجيل 16 هدفًا في 16 مباراة، حتى بعد إنفاق حوالي 120 مليون يورو، لتعزيز الهجوم باليافع البرتغالي جواو فليكس.

وبحسب نفس المصدر، فإن سيميوني يضع هداف باريس سان جيرمان التاريخي على رأس قائمة المطلوبين لإنعاش الهجوم في شتاء 2020، للاستفادة من خبرته، بدلاً من جلوسه على مقاعد بدلاء "حديقة الأمراء"، وأيضًا بدلاً من فكرة التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريجو، الذي لم يسجل سوى هدفين هذا الموسم.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن كافاني لن يكون المهاجم الوحيد المستهدف من قبل الهنود الحمر، بل هناك خطة للتعاقد مع مهاجم متعدد الخصائص في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاسم الذي وقع عليه الاختيار ليكون صفقة الصيف القادم، هو البريطاني جادون سانشو، وذلك رغم صعوبة الانقضاض عليه في ظل تهافت العروض الضخمة عليه في الآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن عقد كافاني مع ناديه الباريسي سينتهي مع حلول فصل الصيف القادم، وحتى الآن لم تناقشه الإدارة في ملف تجديد عقده، وذلك بعد تقدمه في السن بجانب معاناته مع لعنة الإصابات في آخر موسمين، ما أعطى الفرصة لابن قارته الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية.