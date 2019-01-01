رسميًا .. سوء الطقس يؤجل قمة موناكو وباريس سان جيرمان

وماذا عن الموعد الجديد؟

أعلن الاتحاد الفرنسي عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة قمة الجولة الخامسة عشر لليج1، التي كانت ستجمع باريس سان جيرمان بموناكو على ملعبه "لويس الثاني" مساء اليوم الأحد.

وبحسب البيان، فقد فضلت السلطات تأجيل المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة جنوب شرق فرنسا، ومن المتوقع استمرار المناخ السيئ لعدة أيام.

وقبل اتخاذ قرار التأجيل، كانت وزارة الداخلية قد نصحت المواطنين بتأجيل سفرهم بداية من اليوم، وحتى إعلان موعد تحسن الأحوال الجوية.

وجاء القرار بعد اجتماع المسؤولين عن تنظيم المباراة والسلطات، ليصدق بعد ذلك اتحاد الكرة على التأجيل، لصعوبة إقامة المباراة في ظل استمرار هطول الأمطار حتى منتصف الليل.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "تم تأجيل مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الأسبوع الخامس عشر للدوري الفرنسي بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان المقتضب "كان من المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، لكن تم تأجيلها بقرار من وزارة الداخلية، وستكشف لجنة المسابقة في الاتحاد الفرنسي عن التاريخ الجديد لاحقًا".

تجدر الإشارة إلى أن العملاق الباريسي يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، مبتعدًا بخمس نقاط عن أقرب مطارديه مارسيليا، فيما يقبع فريق الإمارة المستقلة عن فرنسا في المرتبة الرابعة عشر ولديه 18 نقطة.