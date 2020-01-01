كافاني سيكون مفاجأة أتلتيكو مدريد في سنتياجو برنابيو

كافاني يقترب من أتلتيكو مدريد مع اقتراب نهاية الميركاتو

ذكرت عدة مصادر صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد يجهز لمفاجأة كبرى بنهاية موسم الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع إيدينسون كافاني.

وكان كافاني قد رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان وسط أجواء توحي بأنه لن يستمر مع الفريق لأكثر من ذلك نظرًا لحاجته للعب دائمًا.

وظهر أتلتيكو مدريد منذ بداية سوق الانتقالات الشتوية الحالية كأبرز المهتمين بخدماته، قبل أن يصطدم الفريقان في المفاوضات بسبب الماديات.

ولكن مع الأيام الأخيرة للميركاتو، يبدو أن أتلتيكو مدريد يجهز مفاجأة وسيحسم الصفقة في اللحظات الأخيرة من يناير بعد وصوله إلى اتفاق مع نادي العاصمة الفرنسية.

ويخطط الروخيبلانكوس لأن يكون الظهور الأول للمهاجم الأوروجوياني بقميص الفريق في ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد.

وسيحل الروخيبلانكوس ضيفًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الأول من فبراير المقبل، أي بعد ساعات فقط من نهاية الميركاتو الشتوي.

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يذكر أن إيدينسون كافاني هو الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، كما أنه دخل قائمة الـ 10 الأوائل لهدافي العقد الماضي في الدوري الإيطالي.