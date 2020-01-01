أتلتيكو يسافر إلى باريس لحسم صفقة كافاني

هل تتم الصفقة في يناير؟

تحدثت تقارير في إسبانيا عن مفاوضات بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان بخصوص نجم الأخير إديسون كافاني، ومحاولة حسم الصفقة في أقرب وقت.

وبحسب مصادر إعلامية، فاللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري قريب من إتمام اتفاق شخصي مع نادي العاصمة الإسبانية.

توخيل يحسم مصير باريديس وكافاني

وذكرت "كوبي" أن مسؤولي أتلتيكو سافروا للعاصمة الفرنسية مساء السبت للتفاوض مباشرة مع مسؤولي بي إس جي لإتمام الصفقة مباشرة في يناير.

ويحق لأتلتيكو ضم رأس الحربة مجاناً بداية من يونيو المقبل بعد انتهاء عقده، ولكن التقارير تشير لسعيه لدفع مبلغ من المال لبي إس جي وضمه الآن.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين مهاجم نابولي السابق وأتلتيكو تم على عقد لمدة سنتين، بانتظار تحرره من عقده الحالي مع الفرنسيين.

وعانى كافاني الموسم الماضي من الإصابة، والتي أفقدته موقعه أساسياً مع بي إس جي لحساب الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ولعب الأوروجوياني فقط 11 مباراة مع باريس بكل المسابقات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف.