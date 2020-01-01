توخيل يحسم مصير باريديس وكافاني

هل نرى كافاني مع الروخي بلانكوس في يناير؟

كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن مستقبل لياندرو باريديس وإيدنسون كافاني وإمكانية رحيلهما خلال سوق الانتقالات الشتوية.

التقارير الصحفية ربطت كافاني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد فسخ تعاقده مع باريس.

وقال توخيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "باريديس لعب كثيرًا خلال الموسم الماضي وأظهر إمكانياته في المباريات الكبيرة وبالطبع أثق فيه".

وتابع: "بالنسبة لإيدنسون فقد قلت من قبل إنّه كان من الصعب إشراكه في المباريات مباشرة بعد العودة من الإصابة وكان بحاجة لوقت للتأقلم".

وأوضح: "ولكنّه موجود معنا وفي مستوى جيد وسوف يساعدنا كثيرًا خلال المواجهات المقبلة ولا أعتقد أنّ هناك أي رغبة لرحيله في يناير والأمر كذلك ينطبق على باريديس".

وحول موقف باريس سان جيرمان من سوق انتقالات يناير بعد ارتباط إيمري تشان بالانضمام لبطل الليج 1، أشار توخيل إلى أنّ كل شيء وارد، إلا أنّه أكد تفضيله عدم إضافة أو رحيل أي لاعب.

وأردف: "سوف نبذل قصارى جهدنا لأجل الحفاظ على اللاعبين ولكني أعتقد أن الإصابات سوف تحدث وهذا أمر لا مفر منه".واختتم: "حققنا بطولة كأس فرنسا في عدد المرات ولكن علينا احترام المنافس حتى لو كنا المرشحين الأكبر للفوز كما أننا لا نعرف بعد طبيعة ملعب المنافس والذي لا يشبه "حديقة الأمراء" دون شك".

جدير بالذكر أن سان جيرمان يواجه مونتري في كأس فرنسا غدًا، الأحد,