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كاسيا يرحل عن ريال مدريد ويتوجه لانجلترا

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Getty Images
الحارس الإسباني يأس من فرصة اللعب كأساسي مع ريال هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد الحارس كيكو كاسيا للرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، متوجهاً إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

كاسيا تغيب عن تدريبات النادي الإسباني اليوم الثلاثاء، استعداداً للتوجه إلى إنجلترا لتوقيع عقود انضمامه لليدز.

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ويأتي ذلك بناء على رغبة مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز، والذي يطمح لتدعيم حظوظه من أجل العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

ووفقاً لمصادر صحفية لـ"جول" فإن المفاوضات الرسمية بدأت بين الطرفين منذ بضعة أيام، وتسير حالية في نجاح كبير.

ويطمح اللاعب في إتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن، لرغبته في الحصول على فرصة اللعب كأساسي.

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وتعاقد ريال مع كاسيا في 2015، ولكن فرصه أصبحت شبه مستحيلة بتواجد الثنائي كيلور نافاس وتيبو كورتوا.

ويحتل ليدز حالياً المركز الأول لجدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه شيفيلد يونايتد.

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