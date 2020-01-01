كاريوس: نصف أندية الدوري الإنجليزي أرادت التعاقد معي!

هل هو محق؟

كشف لوريس كاريوس، حارس بشكتاش المُعار من ليفربول ، أنه كان محط اهتمام أغلب الأندية الأوروبية الكبرى عندما كان ينشط في شباب شتوتجارت، وحينها قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وخوض المغامرة.

كاريوس انضم إلى شباب شتوتجارت في 2005 وأخذ في التدرج عبر الفئات السنية المختلفة حتى عام 2009 والذي انضم فيه إلى شباب مانشستر سيتي ، ثم لم يلبث كثيرًا في إنجلترا وعاد في 2011 إلى ألمانيا من بوابة ماينتس مُعارًا.

ماينتس تحصل على كاريوس في صفقة انتقال حر عام 2012، وقد تألق في مرمى نادي الراين وبات الحارس الأساسي ورُشِح في فترة للانضمام للمنتخب الألماني، ليقوم يورجن كلوب بضمه لليفربول عام 2016.

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الحارس الألماني في تصريحات صحفية تحدث عن تاريخه "كنت ألعب مع منتخب ألمانيا تحت 16 عامًا وتواجد الكثير من الكشافة في المباريات بذلك الوقت".

كما أضاف "كان لديّ عروض من جميع أنواع الأندية، لكن مانشستر سيتي كان من حاول ضمي بجدية شديدة في ذلك الحين، عرضوا عليّ خطة ملموسة فُتنت بها وقررت أن أخوض التحدي وأذهب إلى إنجلترا".

وأتم "أشعر أن نصف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تود التعاقد معي، لكنني حينها كنت فقط أُنصط إلى مخططات مانشستر سيتي وشتوتجارت للاختيار بينهما. كانت أكاديمية سيتي في وضعٍ جيد، لذلك قررت الذهاب إليهم".

وبعد أن انضم كاريوس البالغ من العمر 26 عامًا إلى ليفربول في 2016 بات الحارس الأساسي للريدز متفوقًا على سيمون مينيوليه، غير أنه ارتكب كارثتين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد كانا سببًا في الاستغناء عن خدماته.

يذكر أن إعارة كاريوس لبشكتاش انتهت بالفعل في مايو الماضي ليعود مرة أخرى إلى أنفيلد، والمتوقع هو أن تتخلص الإدارة منه في وقتٍ قريب في ظل وجود الثنائي أليسون بيكر وأدريان وعدم الحاجة إلى خدمات حارس شتوتجارت الأسبق.