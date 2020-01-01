تغريدة عن موقف نبيل لصلاح تثير الجدل ولوفرين يرد: صلاح شخص بخيل!

لفتة استثنائية من الفرعون المصري..

تداول رواد موقع "تويتر" تغريدة لأحد الأشخاص ادّعى فيها موقفًا إنسانيًا استثنائيًا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، قد حدث لزميل له في العمل.

وبحسب التغريدة، فإن النجم المصري أثناء وجوده في إحدى محطات البنزين قام بدفع قيمة ملء جميع خزانات السيارات الموجودة في المحطة، في موقف لا يتكرر كثيرًا.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0 — Cameron Ford (@cameronKFord) June 10, 2020

سيدة أخرى نشرت تغريدة مماثلة عن الموقف، لكنها قامت بعد ذلك بحذفها وتوضيح أن الموقف لم يحدث لها شخصيًا بل إنه نقلًا عن أحد أقاربها.

Obviously copied from my cousins profile — @wickedvintageuk (@WickedVintageUK) June 10, 2020

ويتضح في الصورة المنشورة مع التغريدة الأولى أن صلاح كان في طريقه إلى تدريبات الريدز أو للتو خرج منها، والصورة قد تُعزز الرواية رغم عدم وجود مصدر آخر أكد الأمر ذاته.

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اللفتات الإنسانية الاستثنائية ليست جديدة على صلاح، فلاعب روما السابق اشتُهِر دومًا بدعمه للفقراء ولأهل قريته في مصر ودومًا ما تدخل لنجدة المحتاجين، مما لا يجعل موقف مثل موقف البنزين غريبًا.

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بدوره، دخل ديان لوفرين، الصديق المقرب لصلاح في ليفربول، على الخط بتغريدة ساخرة مُعتبرًا أن الفرعون المصري "بخيل" ومطالبًا بأن يقوم بدفع ثمن القهوة له يومًا ما.

الكرواتي كتب "سمعت أن صلاح دفع ثمن البنزين لجميع الموجودين في المحطة، موقف عظيم، ولكن هل من الممكن أن تدفع لي مرة ثمن القهوة؟، في أغلب الأحيان أنت رجل بخيل، لذلك أنا حقًا متفاجئ، لكن أحسنت بالفعل".

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station...Great gesture 👏🏻



But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done. — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 11, 2020

صلاح يستعد رفقة ليفربول لاستئناف ما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو الحالي وبعد توقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

تحتاج كتيبة يورجن كلوب إلى 6 نقاط فقط للتتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، والفرعون المصري ساهم في إعادة الدرع لأنفيلد كثيرًا بتسجيله 16 هدفًا وصناعته لستة آخرين.