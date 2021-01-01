كاريلي يُوجه رسالة للحكومة السعودية بعد تلقيه لقاح كورونا

المدرب سيبدأ مغامرته الجديدة مع الوحدة

وجه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد رسالة شكر وتقدير للحكومة السعودية وخاصة وزارة الصحة، وذلك بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من كورونا اليوم الأحد في جدة.

وتلقى لاعبو الاتحاد وعناصر أجهزته الفنية والإدارية والطبية المختلفة اليوم الأحد الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

المدرب البرازيلي نشر صورة له خلال تلقيه اللقاح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق مؤكدًا امتنانه للحكومة السعودية على منحه اللقاح.

إذ كتب "تلقينا اليوم وهنا في السعودية الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من كورونا، أشكر الحكومة ووزارة الصحة في المملكة وكذلك نادي الاتحاد لجعلنا نعيش تلك اللحظة المميزة".

أضاف "سنواصل الاعتناء بأنفسنا حتى نخرج من تلك الجائحة. هيا بنا".

يُشار إلى أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الهلال في قمة الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.