كارلوس: حكيمي مثل كافو، وإيطاليا الأفضل في أوروبا!

روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد يعلق على مستويات أشرف حكيمي في إنتر.

أشاد روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد بمستوى النجم المغربي أشرف حكيمي الذي يقدمه في صفوف إنتر بالفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر قناة موقع "تويتش" الخاصة بالمعلق الإيطالي بييرلويجي بادرو، وتطرق خلالها للحديث عن فترته في إيطاليا وعدة أمور أخرى.

ما الذي قاله روبرتو كارلوس عن أشرف حكيمي؟

قال النجم البرازيلي عن نظيره المغربي مشبهًا اياه بزميله في منتخب السامبا: "حكيمي بالنسبة لي مثل كافو".

وأضاف عن خافيير زانيتي أسطورة إنتر: "بالنسبة لي هو واحد من أقوى الأظهرة الذين رأيتهم في حياتي".

وأردف عن مواطنه مايكون: "بالنسبة لي هو ليس ظهير فقط، هو لاعب أشمل بكثير من ذلك".

ما الذي قاله كارلوس عن مشاركة إيطاليا في يورو 2020؟

أشاد نجم منتخب البرازيل حامل لقب كأس العالم في 2002 بالمستويات التي يقدمها المنتخب الإيطالي في بطولة يورو 2020.

وقال كارلوس: "إيطاليا تلعب أفضل كرة قدم في أوروبا حتى الآن"، وأضاف متحدثًا عن عامه في صفوف إنتر: "لقد كان عامًا جيدًا، أريد أن أشكر موراتي والجماهير".

ما هي أرقام حكيمي في صفوف إنتر؟

شارك أشرف حكيي في 45 مباراة طوال الموسم رفقة إنتر في كل البطولات بعد أن انضم من صفوف ريال مدريد الإسباني.

سجل النجم المغربية سبعة أهداف وصنع 11 واختتم الموسم بالحصول على لقب الدوري الإيطالي.

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