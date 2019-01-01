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إدارة جلطة سراي متمسكة بأمل التعاقد مع الصفقة "القنبلة" كارلوس إدواردو

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Getty Images
اللاعب البرازيلي يمتد عقده مع الهلال حتى عام 2020
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية تركية عن تمسك إدارة نادي جلطة سراي التركي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "فانتك" التركية إلى أن إدواردو يُعد بمثابة الصفقة القنبلة التي من المنتظر عقدها من قبل إدارة نادي جلطة سراي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي الذي يمتد عقده مع الهلال حتى عام 2020، قد يتحول مستقبله إلى الدوري التركي.

وتأمل إدارة جلطة سراي في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات هجومية خاصة، وهو ما أظهره خلال تواجده مع الهلال ومن قبل في الملاعب الأوروبية.

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تقارير مقربة من إدارة الزعيم كان قد أكدت أن هناك ثنائي محترف سيرحل عن الفريق، عقب نهاية المعسكر المُقام حاليًا للإعداد للموسم الجديد 2019\2020 دون الكشف عن أي أسماء.

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يُذكر أن كارلوس إدواردو قد تم ربط اسمه بالعديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من دوري الخليج العربي.

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