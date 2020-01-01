جدول مباريات كأس مصر، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس مصر وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي خاضها القطبين الأهلي والزمالك وكذلك بيراميدز والإسماعيلي..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر لموسم 2019-2020، هذه البطولة التي تضم جميع الفرق المصرية من الدوري الممتاز وحتى الدرجات الأدنى، والتي دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة والندية الكبيرة.

تُعد هذه البطولة هي المُفضلة لنادي الزمالك، والذي استطاع أن يحققها في 6 مناسبات بآخر 7 سنوات، بينما حققها الأهلي مرة واحدة بعد مباراة مثيرة مع المصري امتدت للوقت الإضافي وحُسمت في اللحظات الأخيرة.

يُعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الكأس، حيث توِّج به في 36 مرة يليه الزمالك بـ27 مرة، ولم يتمكن المارد الأحمر من التتويج بالبطولة في آخر 15 سنة سوى مرتين فقط، عام 2007 و2017.

المزيد من الفرق

بينما الفارس الأبيض يسعى للمحافظة على البطولة الأقرب لقلب جماهيره محليًا في الآونة الأخيرة، والتي أصبح من الضروري التتويج بها لإنقاذ الموسم مهما كان أسماء اللاعبين والإدارة الفنية للفريق الأول.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا كل ما يخص نسخة كأس مصر لموسم 2019-2020.

القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر

البطولة القناة الناقلة كأس مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

كما جرت العادة فإن البطولة سوف تُبث من خلال شبكة قنوات أون سبورت وتايم سبورت، مع الاتحاد الذي سيقوم بينهما في الأشهر القليلة المقبلة.

نتائج دور الـ32 من بطولة كأس مصر

المباراة الموعد النتيجة وادي دجلة - بيلا الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441 0-4 مصر المقاصة - فاركو الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441 0-2 نادي مصر - الجونة الثلاثاء 3 ديسمبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441 0-0 (3-4) الأهلي - بني سويف الثلاثاء 3 ديسمبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441 1-3 المقاولون العرب - جزيرة مطروح الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441 0-2 الزمالك - الشرقية الأربعاء 4 ديسمبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441 1-3 الإنتاج الحربي - أبو قير للأسمدة الخميس 5 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441 1-1 (4-2) المصري - قنا الخميس 5 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441 0-4 بيراميدز - النجوم الخميس 5 ديسمبر 2019،

7 ربيع الآخر 1441 1-6 سموحة - العبور الجمعة 6 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441 0-1 إنبي - الترسانة الجمعة 6 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441 0-0 (4-3) حرس الحدود - بتروجيت السبت 7 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 0-1 الاتحاد السكندري - النصر السبت 7 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 0-1 الإسماعيلي - الإعلاميين السبت 7 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 0-1 طلائع الجيش - دكرنس السبت 7 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441 0-1 أسوان - طنطا الأحد 8 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441 1-1 (4-5)

نتائج دور الـ16 من كأس مصر