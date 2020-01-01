وداعية فايلر .. الأهلي يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بفوز باهت على الترسانة

الأهلي يمر من الترسانة في كأس مصر

حقق الأهلي المصري الفوز على نظيره الترسانة، بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ16 من كأس مصر، في المباراة الأخيرة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي تنتهي مهمته بهذا اللقاء.

أشارت التقارير خلال الساعات الأخيرة إلى تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز الجنوب إفريقي، النادي الذي أعلن رحيل المدرب مؤخرًا من أجل تولي تدريب فريق مصري كبير.

بدأ الأهلي المباراة سريعًا، بهدف عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 7 بعد تمريرة رائعة من أليو بادجي على الجهة اليسرى للأهلي، وجاءت تسديدة النيجيري في الزاوية اليسرى لحارس الترسانة.

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وشّكل الترسانة خطورة عقب هدف الأهلي، ولكن محاولاته جاءت خارج مرمى الفريق الأحمر، ليباغت الفريق الضيف بهدف ثانٍ عن طريق نفس اللاعب، في الدقيقة 15 بعد عرضية رائعة من حسين الشحات.

وقلص الفارق للترسانة إبراهيم منصور في الدقيقة 42، برأسية رائعة على يسار مصطفى شوبير في أول مباراة له أساسيًا رفقة النادي الأهلي.

وفي الشوط الثاني حاول الترسانة في محاولات على استحياء من أجل التعادل ولكن دفاعات الأهلي نجحت في إبعاد المحاولات، ليمر الأهلي إلى دور الـ8 من كأس مصر.