قنبلة مدوية .. اقتراح بمشاركة بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا!

هل نرى فريقًا سعوديًا يُقارع كبار أندية دوري أبطال أوروبا؟

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لن تكتفي أندية المملكة العربية السعودية بضم لاعبين عالميين من أجل لفت أنظار العالم إليهم، بل أن الأمر تطور ووصل إلى الرغبة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويُشارك سنويًا من دوري روشن السعودي 4 أندية في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن سيكون الاتجاه الآن لمشاركة فريق آخر في دوري أبطال أوروبا رفقة عمالقة القارة العجوز.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن السعودية تستهدف مشاركة بطل الدوري السعودي، في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بشكل استثنائي.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الأندية السعودية تشارك في بطولتين مُهمتين مثل دوري أبطال آسيا وكأس العرب للأندية الأبطال التي فاز بها كريستيانو رونالدو وزملائه بالنصر، إلا أن هناك رغبة سعودية لمشاركة بطل الدوري بدوري أبطال أوروبا.

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ومن المنتظر أن تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 نظامًا جديدًا، حيث سيشارك 36 فريقًا بدلًا من 32 في دور المجموعات. "اقرأ التفاصيل"

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