"فيديو طريف" .. قفزة قناة كريستيانو رونالدو تتسبب في انهيار سبيد!

رد فعل مجنون من اليوتيوبر الأمريكي بعد مشاهدة قناة رونالدو..

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، يواصل إبهار العالم بأرقامه التاريخية، داخل وخارج الملعب، وهو الذي كشفت عنه قناة رونالدو الجديدة، التي حصدت صعودًا تاريخيًا في المتابعات، بعد ساعات فقط من فتح القناة.

وبعد الإعلان عن فتح قناة UR Cristiano، فاجأ كريستيانو رونالدو عائلته، باستلام درع منصة (يوتيوب)، بمناسبة تخطي حاجز المليون مشترك، إلا أنه خلال يومين، تمكنت القناة من كسر حاجز الـ33 مليون مشترك.

وأثارت القفزة التاريخية لقناة كريستيانو رونالدو، جنون اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، والذي يدعى "دارين جيسن واتكينز جونيور"، والذي شاهد قناة معشوقه تتخطى متابعات قناته الشخصية I Show Speed، حيث تخطت قناة النجم البرتغالي حاجز 28 مليون متابع بعد ساعات فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأمام القفزة الهائلة لمتابعي قناة كريستيانو رونالدو، فإن النجم البرتغالي بات قريبًا من دخول قائمة العشرة الأوائل بين أكثر القنوات متابعة في تاريخ منصة (يوتيوب)، والتي يعتليها MrBeast بواقع 311 مليون مشترك، فيما تأتي منظمة WWE في المركز العاشر بـ103 مليون مشترك.

ورصد موقع Thinkific تقريرًا حول الأرباح المتوقعة لكريستيانو رونالدو، من قناته على منصة (يوتيوب)، حيث نشر رونالدو 12 مقطع فيديو، ووصل عدد مشاهداته ما يقارب 150 مليون مشاهدة.