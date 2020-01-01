قناة إسبانية تكشف خطاب زيدان التحفيزي خلال نهائي السوبر

زيدان يجيد التحفيز..

كشفت قناة "موفيستار بلس" الإسبانية، كواليس حديث زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال مواجهة جاره أتلتيكو مدريد، في نهائي السوبر المحلي.

زيدان، ألقى خطابًا تحفيزيًا عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين.

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المدرب الفرنسي، قال: "يجب أن تكونوا هادئين، لا يزال هناك وقت، سنخرج لملاقتهم، أنتم أفضل منهم وأقوى على أي حال".

وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد، ليحقق أول ألقابه عقب عودة زيدان.