ريال مدريد يسعى لتعزيز هجومه من الدوري الألماني

مسألة وقت فقط..

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، مهتم بالتعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج والمنتخب الألماني.

شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى وجود اهتمام كبير من جانب النادي الملكي، لضم صاحب الـ23 عامًا في الصيف المقبل.

وقالت "سكاي"، إن تقديم ريال مدريد عرضًا من أجل فيرنر، هي مسألة وقت فقط، والسبب في ذلك هو الشرط الجزائي الموجود بعقد اللاعب مع لايبزيج.

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ويًتيح هذا الشرط، رحيل فيرنر عن لايبزيج بعد مرور عام واحد على تمديد عقده مع الثيران الحمراء.

ورغم رغبة ريال مدريد في تجديد عقد مهاجمه كريم بنزيما، الذي ينتهي في صيف 2021، إلا أن النادي لا يشعر بالرضا مع وجود لوكا يوفيتش وماريانو دياز، بخط الهجوم.

ويعيش فيرنر، أفضل أوقاته هذا الموسم، إذ تمكن من تسجيل 23 هدفًا وصناعة 10 أخرى، خلال 25 مباراة لعبها مع لايبزيج، بمختلف المسابقات، كما يحتل وصافة هدافي الدوري الألماني، برصيد 18 هدفًا بفارق هدف وحيد عن روبيرت ليفاندوفسكي المتصدر.