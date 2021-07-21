مدافع ريال مدريد حزين ويهدد بالرحيل!

مشاكل ريال مدريد المالية تؤثر على اللاعبين

كشفت تقارير إسبانية أن مدافع ريال مدريد، الفرنسي فيرلاند ميندي مستاء ويريد أن يغادر النادي في صيف الانتقالات الحالي.

ميندي كان قد انضم إلى ريال مدريد في يونيو 2019، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل 48 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي لمدة ست سنوات.

لماذا يرغب ميندي بالرحيل عن ريال مدريد؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ميندي مستاء من الراتب الذي يحصل عليه، ويريد زيادة في راتبه.

عندما وقع ميندي لريال مدريد، كان يتقاضى مبلغ قدره 5 ملايين يورو، وبسبب الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن فيروس كورونا الناجمة تم تخفيض راتب اللاعب بنسبة 10% وأصبح 4.5 ملايين يورو.

كيف كان رد النادي على طلب اللاعب؟

أشارت الصحيفة أن عندما طالب المدافع الفرنسي من ريال مدريد زيادة راتبه، قوبل بالرفض من جانب إدارة الملكي.

وأكدت أن ميندي مُستاء من رفض طلبه، حيث كان يأمل في تحسين عقده، ويرغب في ترك الفريق هذا الصيف.

ويذكر أن صاحب الـ26 عامًا ثالث مدافع مهدد بالرحيل من القلعة البيضاء بعد فاران التي أشارت بعض التقارير الصحفية أنه أصبح قريب من مانشستر يونايتد وسيرخيو راموس الذي وقع في الأيام الماضية مع باريس سان جيرمان.

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