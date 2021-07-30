فاران مودعًا ريال مدريد: رحلة رائعة ولا يمكن نسيان العاشرة

الرسالة الأخيرة قبل ارتداء قميص مانشستر يونايتد

قام رافاييل فاران مدافع ريال مدريد المنتقل حديثًا إلى مانشستر يونايتد، بتوديع النادي الإسباني في رسالة مؤثرة.

مانشستر نجح في التوصل لاتفاق مع ريال على ضم المدافع الفرنسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه استرليني بالإضافات المستقبلية.

فاران أراد أن يودع جماهير ريال مدريد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد السنوات العشر التي قضاها مع الفريق.

وقال صاحب الـ28 سنة في رسالته:"لقد كانت الأيام القليلة الماضية مشحونة بالعديد من المشاعر التي أريد مشاركتها معكم جميعًا بعد 10 سنوات رائعة في ريال مدريد".

وأضاف:"هذا النادي سيظل في قلبي إلى الأبد، فمنذ وصولي في عام 2011 تجاوزنا معًا كل التوقعات وحققنا أشياء لم أكن أحلم بها، لذلك أود أن أشكر جميع المدربين والأشخاص الذين عملوا في النادي على كل ما فعلوه من أجلي".

وتابع:"شكرًا جزيلًا لجميع لاعبي ريال مدريد الذين قدموا لي دائمًا الكثير من المودة وكافحوا معي من أجل تحقيق كل الإنجازات التي قمنا بها، لقد كان شرفًا لي مشاركة غرفة الملابس مع أفضل اللاعبين في العالم".

واستكمل:"قمنا بتحقيق انتصارات لا حصر لها، ولن أنساها أبدًا، خاصة البطولة العاشرة لدوري أبطال أوروبا، أدرك أنه كان لشرف كبير جدًا أن أخوض مثل هذه التجربة الخاصة".

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وأنهى فاران حديثه:"أخيرًا، أود أن أشكر جميع الإسبان وخاصة مدينة مدريد، حيث ولد طفلي، هذا البلد سيظل له مكانة خاصة بالنسبة لي، لقد كانت رحلة رائعة، وأغادر الآن وأنا أشعر بأنني أعطيت كل شيء طوال مسيرتي بالنادي".

يذكر أن فاران حقق العديد من الألقاب طوال مسيرته مع ريال مدريد، حيث فاز بـ3 بطولات دوري إسباني، و4 دوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب كأس إسبانيا و3 بطولات سوبر محلي و4 بطولات كأس عالم للأندية و3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي.