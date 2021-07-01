تواصل إدارة برشلونة سعيها لإيجاد حل لأزمة راتب ميسي بعد انتهاء عقده مع الفريق.

تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني بكل السبل إلى إيجاد لحل سريع لأزمة عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي، خوفًا من خسارة "البرغوث" خلال الفترة المقبلة.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة مع انطلاق يوم الخميس الأول من يوليو 2021، ولم تتوصل إدارة النادي الكتالوني لاتفاق مع الأرجنتيني لتجديد عقده، لذلك سيصبح الاتفاق معه كأنه صفقة جديدة تمامًا.

ويخشى جوان لابورتا رئيس برشلونة من الراتب الباهظ الذي يتقاضاه ميسي من النادي، وأن يؤثر على فاتورة الرواتب التي تتخطى بالفعل 110% من ميزانية النادي، ويسعى مسئولو "البلوجرانا" بالفعل إلى التخلص من بعض لاعبيه لحل أزمة الرواتب.

كيف يحاول برشلونة حل أزمة راتب ميسي؟

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لابورتا سيعقد اجتماعًا صباح الجمعة مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، في محاولة إيجاد حل للمشكلة التي يواجهها النادي الكتالوني، بسبب الراتب الذي يشترطه ميسي للتجديد.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أنه إذا كانت نتيجة الاجتماع إيجابية وتوصل الطرفان إلى تفاهم، فإن فرص توقيع برشلونة لعقد جديد مع ميسي ستزيد بشكل كبير.

ولن تكون هذه الخطوة الأخيرة لإتمام التوقيع مع ميسي، لكنها واحدة من العقبات الرئيسية التي يجب التوصل إلى حل لها، وتجعل عملية استمرار الأرجنتيني صعبة.

ولا تزال هناك قضايا أخرى ليست بالهينة، بداية من ضرورة إنهاء القضايا الضريبية، أو تأجيل المدفوعات التي ستضاف إليه والخاصة بالعقد الجديد.

جوان لابورتا يقود بنفسه المفاوضات مع ميسي ووالده خورخي، وكان التقدم كبيرًا في المفاوضات، لكن لا يزال هناك عقبات تحول دون التوصل لاتفاق نهائي.

لماذا يؤثر راتب ميسي على برشلونة؟

قبل عدة مواسم، ومن أجل ضمان استدامة الأندية، وضعت رابطة الدوري الإسباني قاعدة تنص على أن نفقات جميع الأندية يجب أن تتوافق مع الدخل باستخدام معادلة بسيطة: الدخل – المصاريف غير الرياضية = المصاريف الرياضية (الحد الأقصى للرواتب).

وجاءت أزمة فيروس كورونا لتؤثر بشكل كبير على برشلونة، حيث وجد لابورتا إبان توليه رئاسة النادي الكتالوني أن الدخل قد انخفض بمقدار 300 مليون يورو، وأن كتلة رواتب اللاعبين كانت عالية للغاية.

وبين حين وآخر، يضطر برشلونة إلى خفض النفقات الناتجة عن رواتب اللاعبين بشكل كبير، وبالتالي فإنه يجب خفضها بشكل كبير في الموسم الحالي.

تجديد عقد ميسي سيكون الأعلى في تاريخه، لكنه يصطدم بهذا الحاجز، ويقترح برشلونة على ميسي عقدًا طويلًا الأمد، يتضمن اللعب في صفوفه لعامين، ثم يستمر كسفير للنادي.

ورغم حقيقة أن النادي يحاول تقسيم مدفوعات السنتين، إلا أن رابطة الدوري الإسباني لا تقبل هذا البند من حيث المبدأ.

وقال تيباس خلال تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي: "آمل أن يبقى ميسي في برشلونة، لكن عليه تقليص راتبه، القواعد ثابتة ولن تتغير، ولن نقوم باستثناءات من أجل ميسي".

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