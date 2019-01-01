اللجنة المنظمة: 20 ألف تذكرة للسوبر الأفريقي تُطرح إلكترونيًا

المباراة ستُقام في الدوحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس السوبر الأفريقي عن تفاصيل تذاكر حضور المباراة التي ستُقام في العاصمة القطرية "الدوحة".

وستُقام المباراة التي تجمع بطلي دوري أبطال أفريقيا "الترجي التونسي" وكأس الكونفدرالية "الرجاء المغربي" يوم 29 مارس القادم في الدوحة، وهي المرة الأولى التي تُقام بها البطولة خارج حدود القارة السمراء.

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وأعلنت اللجنة المنظمة أنها ستطرح 20 ألف تذكرة للبيع إلكترونيًا بدءً من يوم الجمعة القادم عبر 3 فئات، وسيدخل الجماهير للملعب عبر 11 بوابة على أن تكون الجهة اليمنى للرجاء واليسرى للترجي.

وأكد خالد الكواري مدير التسويق باللجنة المنظمة أن أسعار التذاكر ستكون على ثلاث درجات، الأولى 100 ريال والثانية 50 ريال والثالثة 20 ريال.

يُذكر أن تلك هي النسخة الـ27 من البطولة، ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها، حيث حصدها 8 مرات وحل وصيفًا مرتين.