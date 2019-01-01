أحمد مبارك يُحذر لاعبي الشارقة من التهاون ويصف ما حدث أمام الفجيرة بـ "جرس إنذار"

الفريق خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خطف الشارقة انتصارًا ثمينًا جدًا من الفجيرة في الجولة الـ17 لدوري الخليج العربي الإماراتي ليُعزز صدارته للبطولة بفارق 8 نقاط عن العين و9 عن الجزيرة، وقد سجل لاعبه ريان مينديز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع.

ووصف أحمد مبارك عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم ومدير شؤون الاحتراف بالنادي ما حدث أمام الفجيرة بجرس الإنذار، محذرًا اللاعبين من التهاون والتفريط بالنقاط، خاصة أن المرحلة القادمة صعبة للغاية وتتطلب الانتباه والتركيز الكامل من جانب اللاعبين.

مضيفًا "على لاعبينا عدم الاستهانة أو الغرور بأنهم على القمة وأن النقاط سيتم تحصيلها بسهولة، وهو ما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة من التحفيز الدائم، لأننا وصلنا إلى الصدارة بعد جهد كبير"

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"الموسم لم ينته، والمشوار ما زال طويلًا ويحتاج إلى جهد كبير من الجميع، ودائمًا مباريات هذا التوقيت صعبة على الجميع، لأنه لا مجال للتعويض، وهنا تكمن خطورة وصعوبة اللقاءات، ولكن يُحسب للمدرب عبد العزيز العنبري أنه قرأ المباراة قبلها بفترة طويلة، وظل يقود الفريق فنيًا ونفسيًا بصورة رائعة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي تحقق فيها انتصار مهم للغاية في مشوار الفريق بالبطولة، وأنه في بعض الأوقات النتيجة أهم من الأداء".

أتم مبارك حديثه بالإشادة بالقائد إيجور في لقطة الهدف أمام الذئاب، موضحًا أن الجهد الذي بذله يؤكد شخصية القائد لديه وإصراره وعزيمته على الفوز باللقاء، كما أوضح أن سوء الأداء لم يكن فقط بسبب غياب المدافع علي الظنحاني للإيقاف بل لتراجع مستوى لاعبي "الملك" بالكامل.