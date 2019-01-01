تحديد موعد قرعة المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لمونديال 2022

منتخب قطر سيُشارك في كامل التصفيات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء قرعة المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم 17 يوليو القادم في الدوحة القطرية.

وقرر الاتحاد الآسيوي مواصلة دمج تصفيات المونديال مع بطولته القارية للمرة الثانية على التوالي، وينص نظام التصفيات على إقامة دور تمهيدي للمنتخبات أصحاب المراكز الـ12 الأخيرة في تصنيف الفيفا الشهري قبل موعد إجراء القرعة، ليتأهل منهم 6 منتخبات يدخلون بجانب 34 منتخبًا المرحلة الثانية وهي مرحلة المجموعات.

حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 8 مجموعات، تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثمانية الأولى إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، فيما يخوض الـ24 منتخبًا الأخرى تصفيات أخرى بحثًا عن 12 مقعد في نهائيات كأس آسيا.

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وتُقام قرعة المرحلة الأولى في 17 إبريل القادم في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن تُقام المباريات خلال يومي 6 و11 يونيو القادمين، أما مرحلة المجموعات ستبدأ في 5 سبتمبر القادم.

وسيُشارك منتخب قطر في كامل التصفيات بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي على أن يتأهل للمونديال المنتخب الذي يليه في الترتيب حال ضمن العنابي مقعدًا مؤهلًا للبطولة التي ستُقام على الأراضي القطرية عام 2022.