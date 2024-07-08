"قرار جماعي" يحسم مصير إدارة الاتحاد بعد قبول استقالة لؤي ناظر

هل يتقدم أعضاء الاتحاد باستقالات جماعية؟

كشف أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عن مصيرهم بعد قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، من قِبل وزارة الرياضة.

وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، إلى وزارة الرياضة، بعد اجتماع بين الأعضاء في ضوء هذا القرار، حيث جاء قرار الاستقالة بناءً على اعتراض ناظر على ما وُصف بوجود تدخلات في عمل الإدارة، فيما يتعلق باختيار الصفقات الجديدة، وملف المدير الفني الجديد، خلفًا لمارسيلو جاياردو.

وقال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "حسب معلومات مؤكدة، بعد قبول استقالة المهندس لؤي ناظر، بقية أعضاء مجلس الإدارة لن يتقدم أحدهم بالاستقالة، وسوف يستمرون في أداء عملهم، بقيادة الأستاذ لؤي عمر المشعبي، كل الدعم لرجالات الاتحاد في مهمتهم الصعبة والثقيلة، نسأل الله لهم التوفيق".

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وفي سياق استقالة لؤي ناظر، قرر أعضاء مجلس الإدارة، أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا للنادي، وعبد العزيز الزيد نائبًا له، حتى انعقاد جمعية عمومية جديدة، علمًا بأنه في حالة استقالة 5 أعضاء، يتم الإسراع في تحديد موعد لانعقاد العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وبدأت الأزمة من مفاوضات نادي الاتحاد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليقود العميد خلفًا لجاياردو الذي تمت إقالته لسوء النتائج، حيث كان النادي على أعتاب الإعلان رسميًا عن الصفقة، بعد التوصل لاتفاق مع بيولي بعرض لمدة 3 مواسم، مقابل 6 ملايين يورو ومكافأتين سنويًا، قبل أن يتم التراجع في اللحظات الأخيرة، وسط اتهامات لكريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بالتدخل للمطالبة بضم المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه من الدحيل القطري.