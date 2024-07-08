بعد استقالة لؤي ناظر.. الكشف عن رئيس الاتحاد الجديد ونائبه!

حتى انعقاد جمعية عمومية جديدة..

قدم أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، استقالة رئيس المجلس، لؤي ناظر، إلى وزارة الرياضة، الأحد، إثر اجتماع بين الأعضاء في ضوء هذا القرار.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن وزارة الرياضة قبلت الاستقالة المُقدمة من لؤي ناظر، ليقرر أعضاء مجلس الإدارة غير الربحية، أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا للنادي، وعبد العزيز الزيد نائبًا له، إلى حين انعقاد جمعية عمومية جديدة.

ومن المُتوقع أن يتقدم أعضاء المجلس باستقالات خلال الأيام المُقبلة، وفي حال استقالة خمسة أعضاء، يتم الإسراع في تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية.

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وكان لؤي ناظر قد فاز برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، في 20 يونيو الماضي، بالتزكية، بعد انتخابات الجمعية العمومية، فيما قرر الاستقالة من منصبه، بسبب أزمة مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، في ضوء اختيارات الصفقات الجديدة، وملف المدير الفني الجديد.

وجاء الأمر على ضوء مفاوضات إدارة الاتحاد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليصبح المدير الفني الجديد للعميد، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، قبل أن يتم التراجع بشكل مفاجئ، بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رشح مواطنه كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل، ليقود العميد في الموسم المُقبل.

وجاءت آخر تطورات أزمة الاتحاد، في انهيار صفقة المدرب ستيفانو بيولي، والمدافع البلجيكي آرثور ثيت، في ظل الاضطرابات الأخيرة داخل النادي، فضلًا عن رفع مؤشرات رحيل بلانيس، بعد الأزمة الأخيرة.