بعد قبول استقالة لؤي ناظر .. وزارة الرياضة تخطر الاتحاد برئيسه الجديد!

نهاية الرحلة مبكرًا؟

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن هوية الرئيس الجديد لمؤسسة الاتحاد غير الربحية، بعد تقدم لؤي ناظر باستقالته إلى وزارة الرياضة، والتي تم قبولها بشكل رسمي.

وذكر البكيري، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن نادي الاتحاد، قد وصله قرار وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بتكليف لؤي مشعبي، رئيسًا للنادي لمدة عام، خلفًا للرئيس المستقيل.

وأضاف "اللائحة التي يستند عليها بعض أعضاء عمومية نادي الاتحاد، تنطبق على الأندية خارج الصندوق فقط، لذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة غير الربحية في عميد الأندية، مستمرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبلت وزارة الرياضة، الاستقالة المُقدمة من لؤي ناظر، من رئاسة الاتحاد، بعد أيام قلائل من فوزه برئاسة الشركة غير الربحية بالتزكية، في 20 يونيو الماضي، خلال انتخابات الجمعية العمومية.

وسادت حالة من الجدل، حول هوية الرئيس الجديد للاتحاد، في حال تأكد رحيل لؤي ناظر عن منصبه بشكل نهائي، بين تعيين لؤي مشعبي رئيسًا للنادي، ويعاونه عبد العزيز الزيد، أو إمكانية تكليف الرئيس السابق أنمار الحائلي، بالعودة إلى رئاسة النادي.

وقرر لؤي ناظر تقديم استقالته، بعد وقوع أزمة مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، حول اختيار الصفقات الجديدة، والمدير الفني المُقبل، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك بعد استقرار ناظر على الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، لقيادة العميد، قبل أن تتوقف الإجراءات عند الخطوة الأخيرة، بداعي مطالبة كريم بنزيما بالتعاقد مع مدرب ناطق للغة الفرنسية.