قائمة من 44 اسمًا .. إيهاب جلال يستبعد صاحب الـ8 أهداف في أوروبا من منتخب مصر

المنتخب يستعد لتصفيات أمم إفريقيا 2023

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال قائمة اللاعبين المستعديين لمعسكر يونيو استعدادًا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وقد ضمت 44 اسمًا.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد عين جلال مديرًا فنيًا للمنتخب عقب رحيل كارلوس كيروش بفشل تأهله لكأس العالم 2022، وقد استدعى المدرب المصري في قائمته الأولى العديد من الوجوه الجديدة.

من هم الـ44 لاعبًا المستدعيين لمنتخب مصر؟

المدرب السابق لبيراميدز ضم جميع الأسماء التي اعتادت التواجد مع منتخب مصر مؤخرًا وخلال عهد كيروش، كما أضاف عددًا من الأسماء الجديدة مثل مصطفى شلبي ومصطفى الزناري وخالد الغندور.

وتواجد نجم ليفربول محمد صلاح على قائمة النجوم المحترفين ومعه أحمد حجازي نجم دفاع الاتحاد السعودي، وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات - محمد النني - محمد صلاح - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أحمد رفعت - نبيل دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحي - عمر مرموش - مصطفى شلبي.

الهجوم: محمد شريف - مصطفى محمد - أحمد عاطف - مروان حمدي.

🔴 🎥 | القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق 30 مايو لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🇪🇬✌️ pic.twitter.com/aODPLFYyen — EFA.eg (@EFA) May 27, 2022

معسكر منتخب مصر من المقرر أن يبدأ في الـ30 من مايو الجاري بتواجد اللاعبين المحليين باستثناء نجوم الأهلي الذين سينضمون يوم 31 مايو عقب فراغهم من مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيتوالى انضمام المحترفين الأجانب بدءًا من أول يونيو القادم.

من هو اللاعب صاحب الـ8 أهداف في أوروبا والمستبعد من القائمة؟

استدعى إيهاب جلال 44 لاعبًا ليمنح الفرصة للجميع لإظهار قدراته جيدًا بالقميص الوطني، ورغم ضمه 4 مهاجمين إلا أنه استبعد أحمد حسن كوكا صاحب الـ8 أهداف مع ناديه قونيا سبور في الدوري التركي.

كوكا صاحب الـ29 عامًا كان دائم التواجد مع المنتخب خلال السنوات الماضية رغم تعرضه لانتقادات واسعة، وقد استبعد من الفريق في الفترة الأخيرة وواصل جلال عدم الاعتماد عليه رغم إجادته في الموسم المنتهي حديثًا في تركيا.

كوكا ترك بصمته هذا الموسم على 15 هدفًا بإحراز 11 وصناعة 4 في جميع البطولات.

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