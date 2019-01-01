قانون جديد بالبرلمان المصري لمعاقبة مشعلي الفتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك

الصراع يشتد على لقب الدوري ويزداد معه الاحتقان الجماهيري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد فرج عامر؛ رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري ورئيس نادي سموحة السكندري، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب، لحل أزمة التعصب الجماهير القائمة بين قطبي الكرة المصرية خلال الفترة الحالية؛ الأهلي والزمالك.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة احتقان كبيرة بين الجمهورين في إطار الصراع على لقب الدوري المشتعل في الموسم الجاري.

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فرج عامر كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سعيًا وراء إنهاء هذا الاحتقان: "لا بد أن أتقدم بمشروع قانون يعاقب كلاً من يشعل فتيل الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، الرياضة لا ينقصها تخريب".

لابد ان اتقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يشعل فتيل الفتنة بين جماهير الاهلي والزمالك ،الرياضة مش ناقصة تخريب — Farag Amer (@FaragAmer_) ١٣ فبراير ٢٠١٩

الموسم الجاري يشهد صراعًا كبيرًا على اللقب، بجانب وجود أزمة بسبب المباريات المؤجلة للأهلي، والتي دفعت بيراميدز بالتهديد باللجوء للاتحادين الأفريقي والدولي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، ويأتي بيراميدز ثانيًا بـ42 نقطة من 21 مباراة، والأهلي ثالثًا بـ39 نقطة من 18 مباراة.