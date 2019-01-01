الأهلي ردًا على الاتحاد المصري: نتمنى مراجعة النفس وحريصون على استكمال الدوري

المتحدث الرسمي للقلعة الحمراء يوضح موقف مجلس الإدارة من تجاهل اتحاد الكرة لبيانه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، موقف ناديه بعد قرار اتحاد الكرة باستبدال مواجهة الدوري أمام بيراميدز بلقاء دور الـ16 من كأس مصر.

الشياطين الحمر كان من المفترض أن يواجهوا بيراميدز في 28 من فبراير الجاري، بالجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، لكن لجنة المسابقات قرر اليوم الثلاثاء، أن يتواجه الفريقان في اليوم نفسه لكن في دور الـ16 بالكأس، على عكس رغبة مسؤولي القلعة الحمراء.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الأهلي، خلال تصريحاته لقناة النادي: "الأهلي دوره وطني على مدار التاريخ وحريص على استكمال الدوري، عندما اتخذنا قرار رفض استبدال المباراة، جاء بعد تحمل الكثير من الضغوطات وبالتالي القرارات التي صدرت عن الاجتماع كانت واضحة، ليس لدينا أي مانع في تأجيل مباراة الدوري وتنتهي المشكلة.

"هناك قرار في بيان مجلس الإدارة رقم 6 أننا نرفض استبدال المباراة، لأن اجتماع اتحاد الكرة بالنسبة لنا باطل لحضور رئيس الزمالك الموقوف، وأي توصيات تأخذها لجنة المسابقات من هذا الاجتماع فهي باطلة كذلك".

وأضاف: "نتمنى مراجعة النفس، لأن الأهلي حريص على استكمال الدوري ومنع الاحتقان بين الجماهير وفقًا لدوره الوطني، وكثيرًا ما اتخذنا قرارات قد يراها البعض ظالمة لكن حرصًا على سلامة الجماهير ومن نابع دورنا الوطني".

فؤاد تابع: "سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خرج في برنامجه منذ أيام مؤكدًا أنه سيتم إقامة مباراة الكأس في فبراير، فهل يعقل أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام دون قرار رسمي؟، هذا يخلق بلبلة وازدواجية وتضارب، دائمًا ما نقول أن الأهلي ليس لديه خصومة مع أحد، لكن عندما يتخذ موقف فهو يبحث عن مصلحته دون خلافات مع أحد، هذا حقوق الأهلي، كان يمكن أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة تجنبًا للأزمات".

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واختتم: ننتظر اجتماع الخطيب مع مجلس الإدارة، وهم في حالة انعقاد مستمر، هل الأمر يستدعي أن يتخذ الأهلي قرارًا عاجلًا؟، لا أعلم حتى الآن، لكن معروف أن الأهلي لا يحب الإثارة ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة".

يذكر أن بيراميدز هو من طلب استبدال لقاء الدوري بالكأس، في الوقت الذي أصدر به مجلس الإدارة بيانًا يؤكد خلاله رفض مقترح الأول وإنما يوافق على تأجيل اللقاء.