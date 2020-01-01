قائد نيوكاسل: صفقات السعودية المنتظرة تجعلني أراقب تويتر يوميًا

لا نعرف هل الملاك الجدد سيفيدونا أم لا؟

اعترف جمال لاسيليس، لاعب وقائد نيوكاسل، أن الأنباء التي تربط ناديه بالتعاقد مع نجوم كبار من عينة جاريث بيل وفيليبي كوتينيو تُثيره وتجعله يراقب تويتر يوميًا لمعرفة آخر الأخبار.

صندوق الاستثمار السعودي بات على وشك الاستحواذ على 80% من أسهم نيوكاسل نظير 300 مليون يورو، ومع اقتراب الصفقة من الإتمام تزداد الشائعات حول الصفقات المنتظرة في سانت جيمس بارك.

آخر الأسماء المتوقع انضمامها إلى نيوكاسل كان فيليبي كوتينيو، الذي ستنتهي إعارته في بايرن ميونخ بشهر أغسطس المقبل وستريد إدارة برشلونة التخلص منه بعد فشله الذريع في كتالونيا.

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لاسيليس في تصريحات للصحافة تحدث عن الأمر بقوله "يبدو أنه سيكون شيئًا رائعًا مما قرأته لأول مرة على تويتر".

كما أضاف "في البداية كنت أرى أننا مرتبطون بأسماء مثل كوتينيو وبيل، ولكن كلما طال الأمر لا تشك في ذلك بالضرورة ولكنك تدرك أنه لا جدوى من تحديث تويتر وأن عليك أن تقوم بعملك وترى ما سيحدث في النهاية".

وتابع "إنه لأمر صعب بالنسبة لنا كلاعبين تغيير ملكية النادي، فنحن لا نعرف إذا ما كان الأمر سيكون إيجابيًا أم سلبيًا".

وأتم "إذا جاء الملاك الجدد، فهل سجلبون فريقًا جديدًا بالكامل ومدربًا جديدًا؟ أم أنهم فقط سيدخلون إلى تدريباتنا ويضيفون بعض اللاعبين".

الجدير بالذكر أن الصحف قد أكدت على إنهاء عقد ستيف بروس حال وصول المالك السعودي الجديد، على أن يخلفه أحد الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو أو ماسيميليانو أليجري.

