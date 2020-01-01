مدرب نيوكاسل يغازل دي بروينه!

هل الصفقة ممكنة؟

طالب مدرب نيوكاسل ستيف بروس كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، بالانضمام لصفوف ناديه، وذلك قبل مقابلة الفريقين لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتبط نيوكاسل بعديد الأسماء والنجوم منذ بداية الحديث عن شراء صندوق الاستثمارات السعودي للنادي الإنجليزي ودعمه من أجل إعادته للقمة.

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وقال بروس في المؤتمر الصحفي للمباراة: :أتمنى أن يصيبه الملل في سيتي ويأتي إلى هنا، سيكون أمراً رائعاً وسيساعدنا كثيراً.

وأضاف: "هل يوجد لاعب خط وسط أفضل منه بالوقت الحالي؟ يمكنه فعل كل شيء، التمرير، التسديد، وتسجيل الأهداف".

وواصل اللاعب السابق: "هو ضمن العظماء، عند الحديث عن بريان روبسون وروي كين نحن نتحدث عن فئة خاصة، وهو معهم".

واختتم: "هو لاعب كرة قدم رائع ويبدو لي أيضاً أنه شخص متواضع، وهذا ما يجعل منه لاعباً خاصاً كذلك".

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ويحل دي بروينه رفقة ناديه مانشستر سيتي مساء الأحد ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل لحساب ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.